Madonna começou ontem, domingo, a sua residência no Coliseu de Lisboa, onde dará os primeiros oito concertos da etapa europeia da sua digressão, Madame X.

Horas antes de subir ao palco do Coliseu dos Recreios, a norte-americana, que tem vivido em Portugal nos últimos anos, partilhou um pequeno vídeo no Instagram, mostrando as suas filhas a ensaiar na sala das Portas de Santo Antão.

Os próximos concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa acontecem a 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.