Tal como nos concertos da digressão norte-americana, Madonna não deixou ontem que os fãs fotografassem ou filmassem o primeiro espetáculo de Madame X no Coliseu de Lisboa.

Quem foi ao concerto acabou assim por partilhar imagens do exterior do Coliseu ou fotografias oficiais de Madonna, por vezes escrevendo sobre a experiência.

Foi o caso do fã svetlyi, que no Instagram partilhou uma apreciação positiva do concerto.

Elogiando Madonna por ter chegado atrasada "apenas 30 minutos", o fã escreve: "Nos primeiros 20 minutos não entendemos como [assistir ao concerto] sem telefone, mas depois damos por nós a pensar: que fixe vir a um evento em 2020 sem ninguém a filmar ou a fazer diretos".

"De facto o concerto acaba por ser mais íntimo. O cenário não é tão simples como parecia nas fotos e tem muitos pormenores. Percebi que é necessário ver ao vivo, nenhuma câmara vai transmitir o humor", remata o fã, mencionando ainda a importância de ver um espetáculo influenciado por Lisboa nesta mesma cidade.

A BLITZ assistirá a um dos próximos concertos, publicando a reportagem pouco depois do fim do espetáculo.