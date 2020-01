Liam Gallagher é a mais recente confirmação do Rock in Rio-Lisboa, avançou a SIC no Jornal da Noite desta segunda-feira.

O ex-vocalista dos Oasis atuará no Palco Mundo do evento lisboeta a 21 de junho. É o mesmo dia que receberá o rock dos Foo Fighters e as tendências indie dos National.

Nome destacado da britpop, nos anos 90, Liam Gallagher foi durante 18 anos a voz dos Oasis. Seguiu caminho nos Beady Eye e editou no ano passado o seu segundo álbum a solo, "Why Me? Why Not."

A edição deste ano do festival do Parque da Bela Vista terá lugar nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho deste ano. Recorde-se que Camila Cabello e Black Eyed Peas têm atuação marcada para o primeiro dia do evento (20 de junho), enquanto Post Malone sobe ao palco no último dia do festival (28 de junho).

Serão 14 espaços de entretenimento, desde os já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somersby Pool Parties, 7Up Slide e Chef’s Garden, aos novos ESC Online Sports Bar, Montanha-russa com realidade virtual, Game District, Rock Street Ásia, Rock in Rio Kids e uma roda gigante.

Os bilhetes diários para o Rock in Rio custam €69,00.