Após o concerto de Madonna no Coliseu de Lisboa, ontem à noite, vários fãs partilharam nas redes sociais as suas impressões do espetáculo.

Na página de Facebook Madonna Extreme, dá-se voz ao fã Eder Gs, para quem este concerto é “o melhor da carreira de Madonna. Não pela 'produção' mas pela proximidade, pela interação com o público”, escreve, contando que a norte-americana desceu do palco duas vezes e percorreu a plateia do Coliseu, sempre a tocar.

Este admirador relata que, em 'Medellin', o público cantou a parte '1 2 cha cha cha' várias vezes. “Então ela saiu do palco, cantou e dançou com os fãs duas vezes, levando o coliseu à loucura!”.

“A voz dela está muito melhor que na última digressão. Cantou várias vezes a capella, cantou fado. Cantou 'Sodade' da Cesária Évora”, acrescenta. “Praticamente não houve pausas entre as canções, foi um espetáculo muito intenso”.

Segundo o relato deste fã, os telemóveis tiveram de ficar à porta, guardados em estojos, e uma foto que Madonna tirou foi “leiloada”: primeiro a um italiano que ofereceu mil euros e depois a um brasileiro chamado Rafael, que deu 5 mil euros. O dinheiro será entregue à fundação de Madonna, Raising Malawi.

No Instagram, uma fã espanhola mostrou-se igualmente entusiasmada com o concerto.

“Não tenho palavras para descrever o que Madonna me fez sentir esta noite”, escreveu jessie_icon. “Uma Madonna perfeccionista, madura, distinta, íntima, que pude ver apenas a um metro de distância. Uma experiência sem câmaras nem telemóveis, para ser apreciada como uma peça de teatro e recordada apenas nas nossas memórias”.

No Twitter, alguns fãs escreveram que as portas do Coliseu abriram às 20h30 e o concerto começou às 22h.

“Simples, eficaz e emocional. Uma Madonna serena, reivindicativa e, acima de tudo, curtindo a música. Uma grande alegria”, assinalou outro fã espanhol no Twitter.

Os próximos concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa acontecem a 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro.