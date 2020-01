Os Tool homenagearam Neil Peart, baterista do Rush falecido a semana passada, durante um concerto em San Diego.

Com o rosto de Peart no ecrã de fundo, o baterista Danny Carey interpretou um solo com uma sonoridade bastante semelhante à do falecido vocalista.

Para além disso, os Tool interpretaram um trecho de 'A Passage to Bangkok', tema de "2112", celebrado álbum dos Rush - que também se fez ouvir no PA, assim que a banda norte-americana terminou o concerto.

Os Tool juntam-se assim aos Metallica e aos Foo Fighters, que no fim de semana já haviam prestado os seus tributos pessoais a Neil Peart.