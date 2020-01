O festival Bons Sons volta este ano a realizar-se na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar.

As datas confirmadas para o festival dedicado à música portuguesa são o período entre 13 e 16 de agosto.

“Este ano, dá-se início ao terceiro ciclo na vida do Bons Sons e é altura de dar lugar a uma nova geração de pessoas, que cresceu com o festival”, pode ler-se em comunicado de imprensa. “Neste sentido, Miguel Atalaia é o novo diretor artístico do Bons Sons, sucedendo a Luís Ferreira, fundador e diretor artístico do festival desde 2006”.

Em 2019, o Bons Sons recebeu quase 38 mil visitantes, que assistiram a mais de 50 concertos.

Os passes para a 11ª edição do Bons Sons custam 35 euros até março, 45 euros entre abril e julho e 50 euros em agosto. O bilhete diário custa 25 euros entre abril e agosto.