David Bowie vai dar o seu nome a uma rua em Paris. A confirmação partiu do presidente da câmara da cidade francesa, Jerome Coumet, fã do músico.

A Rua David Bowie irá situar-se no 13º arrondissement, perto da estação de Austerlitz, na zona sul da capital francesa.

Explicando que o músico tinha "uma ligação forte com a cidade das luzes", Coumet acrescentou que o nome da rua ainda terá de ser aprovado pela câmara, em fevereiro.

Bowie, que morreu há quatro anos, terá também a sua história de vida contada no "The Oxford Dictionary of National Biography", que reúne as biografias das pessoas mais influentes da história do Reino Unido.