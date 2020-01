Jillian Michaels, uma das treinadoras mais conhecidas do programa de televisão “The Biggest Loser” (que em Portugal teve o título de “O Peso Certo”), criticou duramente a rapper Lizzo pela sua aparência física.

"Porque elogiamos o corpo dela? Porque é que isso interessa? Porque é que não celebramos a sua música? Qualquer dia tem diabetes", afirmou, no programa "AM to DM", do BuzzFeed.

"Estou apenas a ser sincera. Adoro a música dela. A minha filha adora a música dela. Mas nunca pensei 'ainda bem que ela tem excesso de peso'".

Tais comentários não caíram bem junto dos fãs de Lizzo, que acusaram Michaels de fat-shaming, ou discriminação para com pessoas com excesso de peso. A treinadora reagiu, com um comunicado.

"Julgo que nos adoramos o suficiente para admitir que há problemas de saúde graves, consequência da obesidade", escreveu. "Doenças do coração, diabetes, cancro, para mencionar algumas. Não desejo nenhuma delas a NINGUÉM e espero que possamos priorizar a nossa saúde, porque nos ADORAMOS, e aos nossos corpos".