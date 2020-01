Adensa-se o mistério em torno das recentes imagens partilhadas pelos Pearl Jam.

A banda norte-americana está a preparar algo com o título de 'Gigaton', através de uma "caça ao tesouro" com recurso a Realidade Aumentada.

Um mapa interativo, publicado no website dos Pearl Jam, permitiu aos fãs encontrar vários outdoors em várias cidades do mundo com o que parece ser uma capa e a palavra 'Gigaton'.

Se se passar esses outdoors pelo filtro Gigaton do Instagram, é possível escutar um trecho de áudio e ver uma animação de camadas de gelo a derreter.

Para já ainda se encontra tudo envolto em mistério, mas o website de fãs Pearl Jam Online afirmou que 'Gigaton' será o título do 11º álbum de estúdio da banda, a ser editado em março.