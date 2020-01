Os Metallica e os Foo Fighters deixaram homenagens a Neil Peart, baterista dos Rush, que morreu esta semana devido a um cancro.

O quarteto thrash partilhou uma versão ao vivo de 'Tom Sawyer', o maior êxito dos Rush, com a mensagem "descansa em paz, Neil".

Num comunicado à parte, o baterista Lars Ulrich deixou um agradecimento a Neil Peart "pela inspiração, ajuda e conselhos". "Obrigado pelo que fizeste pelos bateristas de todo o mundo", escreve.

Também os Foo Fighters mostraram o seu pesar, com Dave Grohl a afirmar, em comunicado, que "o mundo perdeu um gigante da história do rock n' roll" e "uma inspiração para milhões de pessoas, com uma sonoridade inconfundível, que levou gerações de músicos - como eu - a pegar em duas baquetas e perseguir um sonho".

Já Taylor Hawkins foi mais sucinto: "Neil Peart tinha as mãos de Deus".