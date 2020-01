Madonna chega à Europa, via Portugal, depois de uma intensa jornada por várias grandes cidades norte-americanas: a digressão mundial arrancou a 17 de setembro passado em Nova Iorque, cidade que a artista adotou como casa no final dos anos 70, seguindo depois para Chicago, São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Filadélfia e Miami. O Coliseu da capital portuguesa está preparado: a cantora norte-americana irá aí atuar a 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro, acompanhada por músicos portugueses, como a Orquestra de Batukadeiras de Lisboa e o guitarrista Gaspar Varela.

Foi em Lisboa que a artista bebeu inspiração para o seu 14º álbum de originais. Impulsionada pelo amigo Dino D’Santiago, Madonna mergulhou no fado e na música cabo-verdiana, traduzindo essas influências para a sua linguagem pop em canções como ‘Batuka’, gravada com a colaboração da Orquestra Batukadeiras, ‘Killers Who Are Partying’ ou, claro, a versão de ‘Faz Gostoso’ de Blaya, que canta a meias com a brasileira Anitta. É, portanto, uma Madonna um bocadinho mais portuguesa aquela que, desta vez, subirá ao palco do Coliseu.

OS MÚSICOS

Segundo uma das primeiras reportagens da digressão, do jornal “Los Angeles Times”, “o espetáculo centra-se na vida de Madonna em Lisboa”, com um dos cenários a replicar detalhadamente as casas onde começou “a ouvir as dramáticas cantoras portuguesas de fado e música da antiga colónia insular de Cabo Verde”. Madonna apresenta-se em palco rodeada por um batalhão de bailarinos e uma banda com vários músicos que conheceu em Portugal.

“Foi uma lição de vida e uma lição de produção, acompanhar a montagem deste espetáculo”, afirmou ao Expresso Diogo Varela Silva, realizador português, neto da fadista Celeste Rodrigo e pai de Gaspar Varela, guitarrista de 16 anos escolhido por Madonna para a acompanhar na “Madame X Tour”.

Além de Varela, na guitarra portuguesa, e de mais de uma dúzia de Batukadeiras, estão com Madonna o percussionista português Carlos Mil-Homens, a trompetista portuguesa Jéssica Pina e o cabo-verdiano Miroca Paris, antigo colaborador de Cesária Évora.

A SETLIST

Ato I

God Control

Human Nature

Express Yourself

Ato II

Vogue

I Don't Search I Find

Papa Don't Preach

American Life

Ato III

Batuka

Fado Pechincha

Killers Who Are Partying

Crazy

La Isla Bonita

Medellín

Extreme Occident

Ato IV

Frozen

Come Alive

Future

Crave

Like a Prayer

Encore

I Rise

OS VÍDEOS 'PROIBIDOS'

Esta é, dizíamos, uma Madonna mais portuguesa, mas também mais exclusiva. Madonna proíbe a captação de imagem nos concertos, exigindo que o público tranque os telemóveis e outros equipamentos eletrónicos em bolsas que só serão abertas no final dos espetáculos. Uma medida de secretismo em grande medida bem-sucedida, já que poucos tem sido os registos dos espetáculos a surgirem nas redes sociais. Há, contudo, exceções.

Controlando, mais do que nunca, a publicitação da sua imagem, a artista tem divulgado pequenos teasers de atuações.

Na passada quinta-feira, Madonna publicou nas redes sociais um vídeo onde faz uma "visita guiada" ao Coliseu dos Recreios. “Estou aqui para inspeccionar a sala, vestida à civil”, afirma, a dada altura. Já é possível ver montadas as cadeiras da plateia, bem como um grande 'X' em fundo vermelho, no palco, alusivo ao seu último disco, “Madame X”.

Um dia depois, partilhou mesmo um momento de um 'soundcheck', à guitarra.

No passado sábado, foi a vez de se deixar ver ensaiando na réplica de casa de fados que terá em palco.

OS BILHETES

Os concertos terão início às 21h30, abrindo as portas uma hora antes. Com preços entre 75 e 400 euros, ainda existem bilhetes disponíveis para quase todos os espetáculos (à hora em que escrevemos esta notícia, apenas os espetáculos de dias 18 e 21 se encontram esgotados.

Preços:

Cadeiras de Orquestra: 400 €

1ª Plateia: 300 €

2ª Plateia: 200 €

Balcão Central: 125 €

Balcão Lateral: 90 €

Camarotes de 1ª Frente*: 200 €

Camarotes de 1ª Lado*: 125 €

Camarotes de 2ª Frente*: 200 €

Camarotes de 2ª Lado*: 90 €

Frisas: 125 €

Galeria: 75 €

Esta será a sexta vinda de Madonna a Portugal, depois da estreia (em dose dupla) no então denominado Pavilhão Atlântico (em Lisboa), em 2004, uma atuação nos MTV Europe Music Awards (também na capital), em 2005, um concerto de grandes dimensões no Parque da Bela Vista (novamente em Lisboa), em 2008, e uma visita a Coimbra para o primeiro e único concerto de estádio entre nós, em 2012.