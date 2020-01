O vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson, foi nomeado capitão honorário da Força Aérea Real britânica.

O músico, que também é piloto de aviões, será capitão honorário do Esquadrão 601 e marcará presença no torneio de esgrima da Força Aérea Real, em junho.

Dickinson poderá, também, participar nos campeonatos da Força Aérea Real - e, dependendo da sua prestação, participar nos campeonatos Inter-Militares, em julho.

O amor de Bruce Dickinson pelo voo é sobejamente conhecido; em agosto de 2019, o músico teve a oportunidade de pilotar um avião da II Guerra Mundial.

Os Iron Maiden irão regressar este ano a Portugal, para um concerto no Estádio Nacional, parte da digressão Legacy Of The Beast, a 23 de julho.