Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine (RAtM) respondeu a alguns comentários negativos por parte dos fãs da banda, que criticaram a decisão da mesma de atuar no festival de Coachella, nos Estados Unidos.

O festival é organizado pela Goldenvoice, subsidiária da gigante AEG Live, e o preço dos bilhetes mais baratos ronda os 500 dólares, ou 449 euros.

Um dos comentários mais votados no website Ultimate Guitar, aquando da confirmação dos RAtM em Coachella, menciona precisamente esse facto: "Não haverá qualquer revolução neste festival, só lá vai quem pode pagar", pode ler-se.

Nas redes sociais, Morello respondeu dizendo que a banda já atuou em Coachella no passado, em 1999 e 2007, incluindo a hashtag #ChegaramAtrasadosAoÓdio.