O festival madrileno Mad Cool anunciou esta semana mais 30 nomes para o seu cartaz, com destaque para os britânicos Placebo, que ali atuarão a 8 de julho.

Parcels, The Comet Is Coming, Kali Uchis, Frank Carter & the Rattlesnakes, Glass Animals, Black Pumas e Paula Temple são algumas das demais confirmações.

Recorde-se que o Mad Cool partilha, todos os anos, vários artistas com o NOS Alive; em 2020, nomes cimeiros como Taylor Swift, Billie Eilish e Faith No More atuarão tanto em Portugal como em Espanha.

O Mad Cool realiza-se de 8 a 11 de julho, as mesmas datas do evento português.