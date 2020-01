Depois de, em 2019, ter brilhado no palco principal do Super Bock Super Rock, o rapper português ProfJam foi anunciado para o cartaz do Meo Sudoeste.

O autor de ““#FFFFFF”, que integrou a lista dos melhores discos portugueses de 2019 para a BLITZ, atuará no palco Meo a 5 de agosto, “num concerto especial que promete várias surpresas”, pode ler-se em comunicado da Música no Coração.



ProfJam junta-se assim aos já confirmados Bad Bunny (5 de agosto) e Major Lazer (6 de agosto).

Recorde aqui as fotos do concerto de ProfJam no Super Bock Super Rock.