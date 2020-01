Drake e Future voltaram a juntar-se, cinco anos após o lançamento de "What a Time to Be Alive", mixtape que editaram juntos.

'Life is Good' é o título do novo single da dupla de rappers, não se sabendo para já se fará parte de algo maior, como um novo LP.

O vídeo mostra Drake e Future com empregos "normais": homens do lixo, mecânicos, empregados em restaurantes. Os também rappers Lil Yachty, 21 Savage e Mike Will Made-It também têm curtas aparições no mesmo.

Ouça aqui 'Life Is Good':