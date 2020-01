Lena d'Água vai levar "Desalmadamente", álbum que a trouxe de volta em 2019 e que foi considerado melhor nacional do ano pela redação da BLITZ, aos palcos do Hard Club, no Porto, e do Lisboa ao Vivo, em Lisboa, nos dias 27 e 29 de fevereiro, respetivamente. Ambas as atuações têm início às 22h00 e os bilhetes, à venda nos locais habituais, têm preço único de €15,00.

Recorde-se que "Desalmadamente" conta com canções escritas por Pedro da Silva Martins (Deolinda) e com a participação de, entre outros, Benjamim e Francisca Cortesão (Minta). Do disco, fazem parte temas como 'Grande Festa' (recorde o vídeo abaixo), 'Hipocampo' ou 'Bem que Vos Avisei'.

Na edição especial da BLITZ, que junta o melhor de 2019, ainda nas bancas, pode ler uma grande entrevista com Lena d'Água, bem como consultar a lista completa dos melhores discos portugueses e estrangeiros do ano passado.