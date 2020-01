Los Angeles vai acolher um concerto de tributo a Prince, já no próximo dia 28 de janeiro, dois dias após a cerimónia de entrega dos prémios Grammy.

O espetáculo terá lugar no Los Angeles Convention Center, e será transmitido na televisão no mês de abril.

Sheila E., colaboradora e percussionista de longa data do falecido músico, agirá como curadora do evento - que contará com várias estrelas do mundo do rock e da pop.

Entre os nomes escolhidos estão os de Mavis Staples, Earth Wind & Fire, Alicia Keys, John Legend, Usher, Beck, Foo Fighters, St. Vincent, Chris Martin, Juanes e ainda os Revolution, antiga banda de Prince.

À revista Rolling Stone, Sheila E. disse-se "honrada" com a possibilidade de organizar o evento. Ken Ehrlich, produtor dos prémios Grammy, afirmou à mesma publicação que o espetáculo irá abranger "várias etapas" da carreira de Prince.