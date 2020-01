Já é conhecido o primeiro single do primeiro álbum póstumo de Mac Miller, "Circles", que será editado na próxima semana.

A canção tem como título 'Good News' e, juntamente com o restante álbum, foi terminada pelo produtor Jon Brion, com a autorização da família do rapper.

"Circles" será uma espécie de complemento a "Swimming", álbum que Mac Miller editou em 2018, um mês antes de falecer. Ouça 'Good News':