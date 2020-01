Se fosse vivo, David Bowie teria completado ontem 73 anos e a editora Parlophone celebrou a data revelando uma versão inédita, acústica, de 'The Man Who Sold the World', canção icónica de 1970 que ganhou uma nova vida duas décadas depois na voz de Kurt Cobain, dos Nirvana. Esta novidade antecede a edição de um EP digital de seis canções que começa agora a ser revelado e de um LP de edição limitada que chega a 18 de abril.

A versão do tema que dava nome ao terceiro álbum de Bowie foi gravada em novembro de 1996 para a BBC num estúdio nova-iorquino, que seria depois transmitida para celebrar o 50º aniversário do artista a 8 de janeiro de 1997. O EP intitula-se "Is It Any Wonder?" e o álbum, que inclui nove canções e chega no Record Store Day, "ChangesNowBowie". Ouça a versão inédita de 'The Man Who Sold the World' abaixo.