Raquel Tavares vai deixar de cantar.

Em entrevista no programa de Cristina Ferreira, esta manhã na SIC, a fadista explicou que esta é a decisão mais difícil que já tomou, mas que se segue a um ano muito complicado e a uma profunda insatisfação com a vida artística.

“O ritmo da vida artística é tão rápido que deixei de ter vida. Cheguei a uma fase em que estava doente. Já estava incapaz há muito tempo. Já estava para lá do meu limite há muito tempo”, afirmou emocionada a cantora, que diz ter dado o seu último concerto em outubro, nos Armazéns do Chiado, em Lisboa.

Nos últimos meses, Raquel Tavares atuou várias vezes doente, com febre, tendo também perdido dez quilos e sofrido com outros sintomas. “Neste momento cantar é uma coisa que me faz mal. Na minha cabeça, este é um ponto final”, garante, mostrando pouco interesse em ser figura pública.

O mais recente álbum de Raquel Tavares, “Raquel”, inclui o sucesso 'Meu Amor de Longe', escrito por Jorge Cruz.