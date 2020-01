Os Simple Minds regressam este ano a Portugal, para dois concertos de celebração dos seus 40 anos de carreira.

A banda escocesa atuará no Coliseu do Porto no dia 22 de junho, subindo ao palco do Campo Pequeno no dia seguinte, 23.

Na bagagem estarão êxitos dos anos 80 como 'Don't You (Forget About Me)', 'Alive and Kicking' ou 'All the Things She Said', entre outros.

Os bilhetes serão colocados à venda em todos os locais habituais no próximo sábado, a preços que vão dos 22 euros aos 65 euros (Porto) e dos 24 euros aos 65 euros (Lisboa).

Coliseu Porto Ageas || 22 de junho

Cadeiras de Orquestra VIP* 65€

Cadeiras de Orquestra * 30€

1ªPlateia* 65€

2ªPlateia * 30€

Tribuna 1&2 * 50€

Tribuna 3&4 * 40€

Camarote 1.ª * 39€

Camarote 1.ª Vis. Red. * 39€

Frisas * 50€

Frisas Vis. Red. * 22€

Campo Pequeno || 23 de junho

Plateia Central VIP* 65€

Plateia Lateral VIP* 55€

Plateia Central A* 50€

Plateia Lateral A * 45€

Bancada A * 42€

Bancada B * 39€

Bancada C (Vis Red) * 29€

Camarote1ª * 45€

Mobilidade Condicionada * 24€