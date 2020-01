Os Queen revelaram ter recebido uma proposta para atuar num festival semelhante ao Live Aid, desta feita para ajudar as vítimas dos incêndios na Austrália.

O guitarrista Brian May afirmou que a banda, que passará pela Austrália em fevereiro, está a encarar essa proposta "de forma muito séria".

"Recebemos uma proposta para dar um concerto de beneficência, ou fazer parte de um, um pouco como o Live Aid", contou.

O músico acrescentou estar "muito preocupado" com os animais: "24 mortes humanas é uma tragédia em si, mas 500 milhões de animais [mortos] é inconcebível", disse. "É como uma extinção em massa e não há nada que possamos fazer. Podíamos tê-lo feito no passado".

A digressão dos Queen por terras australianas terá início no dia 13 de fevereiro, com um espetáculo em Brisbane, terminando a 29 do mesmo mês, em Gold Coast.

Os Queen têm um dia "livre" a 17 de fevereiro, que poderá ser utilizado para este concerto de beneficência, ainda que May prefira mostrar-se cauteloso para já: "não sabemos como estará esta situação daqui a seis semanas", explicou.