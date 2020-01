Os Lumineers são a nova confirmação para o cartaz do NOS Alive, subindo ao Palco NOS no dia 9 de julho.

A banda norte-americana irá juntar-se a Taylor Swift, Khalid e Alt-J, que também atuam no mesmo dia e palco.

Os Lumineers regressam assim a Portugal para apresentar "III", álbum editado em 2019, após uma atuação no Campo Pequeno, em novembro passado.



O NOS Alive 2020 decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.



