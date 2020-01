Iggy Pop vai regressar a Portugal para um concerto no EDP Vilar de Mouros, a 29 de agosto, o último dia do evento. É a primeira confirmação da edição de 2020 do festival.

O músico, de 72 anos, trará ao nosso país um historial iniciado no final dos anos 60 com os Stooges e que contou com o mais recente capítulo em setembro deste ano, sob forma de um álbum a solo, "Free".

Estreando-se nos palcos portugueses no longínquo ano de 1981 (Dramático de Cascais e Infante de Sagres, no Porto), Iggy Pop já atuou em Vilar de Mouros em 2006. A vinda mais recente data de 2016, no Super Bock Super Rock, então realizado no Parque das Nações.

Os passes gerais e os bilhetes para o EDP Vilar de Mouros 2020, que terá lugar nos dias 27, 28 e 29 de agosto, estão à venda ao preço de 80 e 40 euros, respectivamente.