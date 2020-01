Grimes revelou esta quarta-feira que está grávida, com uma fotografia em topless.

A fotografia, que foi censurada pelo Instagram, mostra Grimes desnuda e de barriga saliente, onde se vê a forma (ilustrada) de um feto.

A fotografia foi tirada por Eli Russell Linnetz, e está agora disponível no Twitter. A artista canadiana não confirmou quem é o pai, não se sabendo para já se se trata do bilionário Elon Musk, com quem teve uma relação amorosa nos últimos tempos.