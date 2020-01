Talinda Bennington respondeu às críticas dos fãs dos Linkin Park, que reagiram mal ao seu novo casamento com o bombeiro Michael Fredman, de Los Angeles.

A viúva de Chester Bennington casou-se em cerimónia privada no Havai, onde estiveram presentes os filhos de Chester Bennington, Tyler, Lilly e Lila.

Segundo o website TMZ, Talinda deu o nó no dia 1 de janeiro - o que não caiu bem junto dos fãs dos Linkin Park, já que essa é a data em que Chester e Talinda se casaram, em 2006.

Talinda já corrigiu a informação do TMZ, dizendo que se casou a 4 e não a 1 de janeiro. "Esse será sempre o dia em que me casei com o Chester", escreveu, no Instagram.

"O TMZ deveria ter vergonha. Ganhar dinheiro com uma manchete falsa deveria ser crime", continuou.

Numa outra publicação, Talinda voltou a atacar o website, com uma fotografia onde se vê um bolo com a data de 4 de janeiro: "Estes tablóides horríveis precisam de conferir os factos. E prestar atenção às imagens que colocam nos seus próprios artigos".

A viúva de Chris Cornell, Vicky, mostrou de imediato o seu apoio à amiga nesta segunda publicação: "Sabes bem como a vida pode mudar num minuto. Gostávamos de ter ido ao casamento. Parabéns, amamo-vos", escreveu.