Os Tame Impala divulgaram um novo single, 'Lost In Yesterday', o quarto a ser retirado ao seu próximo álbum, "The Slow Rush".

O tema possui uma sonoridade próxima daquela que os Tame Impala mostraram em "Currents", de 2015, e está disponível para escuta em todas as plataformas digitais.

"The Slow Rush" conterá 12 faixas ao todo e chegará no dia 14 de fevereiro, através da Interscope. Ouça 'Lost in Yesterday':