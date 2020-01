Os Da Weasel partilharam hoje uma foto oficial - e recente - da banda.

Em julho, a banda irá reunir-se para um concerto no NOS Alive, em Algés.

Na “contagem decrescente” para o espetáculo de 11 de julho, os Da Weasel têm partilhado nas redes sociais vídeos dos ensaios e outra informação.

Agora chega a foto oficial.

“Ano Novo, fotografia nova. A banda divulga hoje o registo daquela que é a sua foto oficial para o NOS ALIVE, com autoria do fotógrafo a.k.a. 'Chikolaev'. Os Da Weasel têm ensaiado a bom ritmo, o som não cedeu à erosão do tempo. A doninha está viva e com muito power”, pode ler-se na legenda da foto.