Morreu Silvio Horta, criador da série de televisão "Betty Feia" ("Ugly Betty", no original). Tinha 45 anos.

O argumentista foi encontrado morto num quarto de hotel em Miami. A revista Variety escreve que Horta se terá suicidado com um tiro de caçadeira.

Silvio Horta começou a dar que falar em 1998, com a estreia do filme "Mitos Urbanos", que contou no seu elenco com Jared Leto. Mais tarde, trabalhou em séries como "The Chronicle" e "Jake 2.0".

"Betty Feia", exibida originalmente entre 2006 e 2010, foi o seu maior triunfo em televisão, vencendo dois Globos de Ouro e revelando ao mundo a atriz America Ferrera.

A atriz já reagiu à morte de Silvio Horta, escrevendo no Instagram que o argumentista "me trouxe, e a muitos outros, alegria e luz pelo seu talento e criatividade".