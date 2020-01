Madonna prepara-se para voltar aos palcos portugueses para oito concertos no Coliseu de Lisboa, entre o próximo domingo e o dia 23 de janeiro, e partilhou nas suas redes sociais o seu regresso a Portugal com um vídeo onde mostra paisagens bem lisboetas, com o 'Fado Celeste', de Celeste Rodrigues, de fundo. Na legenda, escreve: "a Madame X volta a Lisboa. O lugar onde tudo começou. A vida é um círculo!!".

Os concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que servem para apresentar o álbum "Madame X", acontecem nos próximos dias 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23. O dia 18 é o único esgotado, estando ainda disponíveis bilhetes - entre os €75,00 e os €400,00 - para os outros 7 concertos (primeira e segunda plateia e camarotes).