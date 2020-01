Elton John anunciou que irá doar 1 milhão de euros, para combater os fogos em território australiano.

Os incêndios, que têm devastado aquele país ao longo das últimas semanas, já provocaram 41 feridos e 28 vítimas mortais. A área ardida já superou os 7 milhões de hectares.

O autor de 'Rocket Man' anunciou o seu apoio ao combate às chamas durante um concerto em Sydney, na terça-feira. "Deveríamos maravilhar-nos com o trabalho dos bombeiros", disse.

"Há pessoas que perderam as suas vidas a tentar salvar casas, e há pessoas que perderam as suas vidas e as suas casas. E há o sofrimento dos animais, que perderam os seus habitats".

Para Elton John, esta é uma catástrofe "à escala bíblica". "É doloroso. Temos de nos unir e lutar. Amo muito a Austrália", continuou.