Carolina Deslandes partilhou, no seu Instagram, uma canção nova, inspirada pela morte do jovem cabo-verdiano Luís Geovani dos Santos Rodrigues, assassinado em Bragança no final de 2019.

“JUSTIÇA PARA GEOVANI. E se fosse o teu filho?”, escreve Carolina Deslandes como legenda de um pequeno vídeo, no qual canta “Se eu sou igual a ti, porque é que me matam e é irrelevante? Se eu sou igual a ti, porque é que me olham de lado neste restaurante?”.

Ouça aqui a canção.