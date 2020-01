Brian May partilhou, no seu Instagram, uma mensagem sobre o facto de se ter sentido deprimido durante a época natalícia.

“Durante a época do Natal não quis mostrar a cara, porque estava com um ar muito sombrio. Esta época do ano tem qualquer coisa que me deixa paralisado. Depressão, falta de esperança, medo... sinto-me assoberbado. Isto tem lógica? Não. Deveria estar grato pela minha vida, em vez de deprimido? Sim. Mas nada disso faz diferença quando nos parece que o mundo perdeu as suas cores”, escreveu o guitarrista dos Queen, prometendo voltar à “normalidade” no novo ano, andando de bicicleta e tomando duches quentes e frios.

Brian May falou ainda aos seus fãs do desafio que consiste em comer apenas produtos veganos durante janeiro, ao qual aderiu.