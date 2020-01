Continua a ganhar forma o regresso dos Três Tristes Tigres.

A banda portuguesa lançará no final de março, digitalmente, o seu novo álbum, de título “Mínima Luz”. Em vinil, o disco sai na primeira quinzena de abril.

A 17 de abril, os Três Tristes Tigres apresentam as novas canções com um concerto no Auditório de Espinho. Os bilhetes custam 12 euros (9 euros com desconto) e podem ser comprados aqui.

Em comunicado, pode ler-se que 'À Tona', o segundo single de “Mínima Luz”, “deixa mais claro o universo sonoro a ser explorado pelo aguardado regresso aos originais. Um tema onde as guitarras nos encaminham por uma sonoridade mais rock e que conta com a participação do bateria de Fred Ferreira”.

“'À Tona' reintepreta o poema “Life is Fine” de Langston Hughes, poeta, [ativista] norte-americano, numa versão traduzida por Regina Guimarães”, pode ainda ler-se no mesmo texto de apresentação.

O vídeo de 'À Tona' foi realizado por Beatriz Bagulho, com colaboração de Ana Deus.



Ao vivo, em 2020, os Três Tristes Tigres são Ana Deus (voz), Alexandre Soares (guitarras/harmónica), Miguel Ferreira (teclados/programações), João Pedro Coimbra (percussão e sampler) e Rui Martelo (baixo).



Conheça aqui 'À Tona'.

Este é o segundo avanço para “Luz Mínima”, depois de 'Galanteio':



Em 2017, os Três Tristes Tigres voltaram aos palcos a convite do Teatro Rivoli, do Porto, para recordarem o álbum “Guia Espiritual”, de 1996.

Da banda de Ana Deus e Alexandre Soares, que juntos 'encarnam' também os Osso Vaidoso, constam até agora os álbuns “Partes Sensíveis”, de 1993, “Guia Espiritual”, de 1996 (considerado nesse ano Melhor Álbum Nacional nos prémios BLITZ), e “Comum”, de 1998.