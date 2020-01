Foram divulgados no YouTube vários temas raros e inéditos dos Rolling Stones, que foram apagados passadas algumas horas.

O caso deu-se pouco antes da meia-noite, no dia 31 de dezembro. Entre as 75 canções disponibilizadas pela conta 0969RSTÄ01 constam diversas captações de estúdio e gravações ao vivo.

Não foi dada qualquer explicação oficial para a divulgação e subsequente eliminação destes temas online, mas especula-se que tal tenha a ver com direitos de autor.

A conta em questão foi criada por um e-mail ligado à ABKCO, uma empresa de publishing que detém os direitos de várias gravações dos Rolling Stones.

Segundo a revista Variety, a divulgação destes temas online poderá ter sido uma tentativa de ultrapassar as leis de direitos de autor da União Europeia, mantendo-as fora do domínio público no 50º aniversário da sua gravação.

Uma gravação do género goza, na Europa, de uma protecção de meio século no que a direitos de autor diz respeito - e a mesma pode aumentar para 70 anos, caso sejam "comunicadas legalmente ao público" dentro dos primeiros 50.

No entanto, a Variety também explica que não é certo que a divulgação destes temas no YouTube constitua uma "publicação", conforme definida pelas leis europeias.