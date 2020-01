Greta Thunberg reagiu às acusações de Meat Loaf, que em entrevista ao jornal britânico Daily Mail afirmou que a ativista sofreu "uma lavagem cerebral", acrescentando ainda que não acredita nas alterações climáticas.

No Twitter, a jovem sueca respondeu que o clima "não tem a ver com o Meat Loaf, comigo, com o que algumas pessoas me chamam ou com a esquerda e a direita".

"São factos científicos, e nós não estamos cientes do que se passa. A não ser que nos foquemos nisto, os nossos objetivos deixarão de estar ao alcance", continuou.