Uma das grandes figuras da edição deste ano dos Globos de Ouro, Joaquin Phoenix foi distinguido com uma ovação em pé por parte dos seus pares, quando foi anunciado que era seu o prémio de Melhor Ator, pela prestação no filme “Joker”.

Na plateia de ilustres, porém, houve uma estrela que não se levantou para aplaudir: Beyoncé, que os fãs de Joaquin Phoenix e de “Joker” rapidamente acusaram de falta de respeito.

“Beyoncé, és uma anedota por não te teres levantado para aplaudir o Joaquin Phoenix. Percebo que queiras mostrar a tua posição, mas é falta de desportivismo [não reconhecer alguém] que realmente merecia reconhecimento. És mimada e arrogante. E como atriz és uma piada. Devias pedir-lhe desculpa”, escreveu um fã no Twitter.

Igualmente rápidos na reação foram os fãs de Beyoncé, que acreditam que a cantora não se levantou para não retirar protagonismo a Joaquin Phoenix, graças ao volumoso vestido dourado que envergava, e até para não lhe obstruir o caminho para o palco.

A futilidade da discussão não passou despercebida a outros fãs, que lembraram o conteúdo do discurso de Joaquin Phoenix. “Ele fez um discurso sobre aquecimento global e sobre como as celebridades deviam começar a mudar, em vez de colocarem as responsabilidades noutras pessoas e lavarem as suas mãos. Mas o facto de a Beyoncé não se ter levantado é que é importante”, lamentou um comentador no Twitter.