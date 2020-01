Depois de "Variações", chega este verão às salas de cinema portuguesas um filme biográfico sobre as Doce, girl band icónica dos anos 80. "1979. Quatro jovens são contratadas para formar uma girls band. Elas sabem cantar, brilham a dançar e escandalizam o país... Elas tornam-se um fenómeno de popularidade. Elas são as Doce", lê-se na curta sinopse do filme, que conta com realização de Patrícia Sequeira e chega ao cinema com apoio da MEO.

Sem grandes detalhes, o comunicado de imprensa avança que a longa-metragem é produzida pela Santa Rita Filmes: "retrata aquela que foi uma das primeiras girl band da Europa e possivelmente a mais icónica em Portugal". A estreia está marcada para o ano em que se completam 40 anos de "OK KO", o primeiro álbum do grupo que contava originalmente com as vozes de Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo".

Patrícia Sequeira começou por trabalhar em televisão, tendo o seu nome associado a projetos como o remake da telenovela "Vila Faia" e as séries "Conta-me Como Foi" e "Liberdade 21". Deu o salto para o cinema em 2015, com o filme "Jogo de Damas", tendo no ano passado assinado a realização de "Snu", biopic de Snu Abecassis. Ainda não foram avançados os nomes das protagonistas do filme, mas o primeiro teaser já pode ser visto abaixo.

As Doce marcaram os anos 80 portugueses com sucessos como 'Amanhã de Manhã', 'Ali-Bábá (Um Homem das Arábias)', 'Quente, Quente, Quente' ou, claro, 'Bem Bom', tema com o qual venceram o Festival da Canção - concurso no qual participaram quatro vezes - em 1982. A separação aconteceu em 1986, já depois de Fernanda de Sousa (mais conhecida como Ágata) ter entrado para o grupo em substituição de Fátima Padinha.