Os ingleses Lighthouse Family são a nova confirmação no festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley. A dupla de Newcastle, que regressou ao ativo no ano passado, sobe ao palco dos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, no dia 1 de julho, juntando-se assim a Cat Stevens (4 de julho) no cartaz da primeira edição do evento, promovido pela Música no Coração, que decorre ao longo do mês de julho.

Os bilhetes para a atuação dos Lighthouse Family estão à venda nos locais habituais, custando entre €40,00 e €85,00. A banda formada em 1993 tornou-se conhecida logo ao primeiro álbum, "Ocean Drive", que incluía sucessos como 'Lifted', 'Ocean Drive' ou 'Loving Every Minute'. O segundo registo, de 1998, voltou a ser um sucesso, muito por culpa do tema 'High', mas a dupla acabaria por se separar em 2003.

Depois de um regresso ao ativo em 2010, a banda voltou a separar-se, tendo voltado em julho do ano passado com um novo álbum, "Blue Sky in Your Head". Veja abaixo o vídeo de 'My Salvation', do novo disco, e recorde 'Lifted'.