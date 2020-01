O festival de Glastonbury poderá vir a aumentar a sua capacidade já na próxima edição, em junho.

Em 2019, passaram pelo mítico festival britânico 203 mil pessoas - um número que poderá vir a aumentar em vários milhares.

A junta de freguesia de Pilton, em Somerset, onde se encontra a quinta que alberga o festival, confirmou ao website SomersetLive a existência de planos para um alargamento do evento, naquela que será a sua 50ª edição.

Neste caso, existiriam áreas próprias para campismo dentro e fora do festival, sendo que nos próximos meses se procederão a consultas públicas de forma a determinar se tal expansão é exequível.

A edição de 2020 do festival de Glastonbury irá realizar-se de 24 a 28 de junho. Do cartaz constam nomes como Taylor Swift, Paul McCartney e Diana Ross, os únicos confirmados até agora. EM 2019, Stormzy, The Cure e The Killers foram os cabeças de cartaz.