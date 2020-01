Realizou-se este domingo em Beverly Hills a 77ª cerimónia dos Globos de Ouro, que premiaram o que de melhor se fez em cinema e televisão nos Estados Unidos, ao longo de 2019.

Numa gala imprevisível, o destaque vai para os três prémios arrecadados por "Era Uma Vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, galardoado com um Globo de Ouro para Melhor Filme - Musical ou Comédia, Melhor Ator Secundário (Brad Pitt) e Melhor Argumento.

Sem surpresa, Joaquin Phoenix levou para casa o prémio para Melhor Ator - Drama pela sua performance em "Joker", ao passo que, no campo da música, Elton John bateu a forte concorrência de Beyoncé e Taylor Swift, vencendo o prémio para Melhor Canção Original.

Um dos maiores "choques" foi a vitória de Taron Egerton na categoria de Melhor Ator - Musical ou Comédia, pela sua interpretação de Elton John na biopic "Rocketman". Eddie Murphy, pelo seu papel em "Dolemite Is My Name", era o grande favorito.

Veja aqui a lista completa de vencedores:

Melhor Filme - Drama

"1917"

Melhor Realizador - Cinema

Sam Mendes, "1917"

Melhor Filme - Musical ou Comédia

"Era Uma Vez em Hollywood"

Melhor Ator - Musical ou Comédia

Taron Egerton, "Rocketman"

Melhor Atriz - Musical ou Comédia

Awkwafina, "The Farewell"

Melhor Atriz - Drama

Renée Zellweger, "Judy"

Melhor Ator - Drama

Joaquin Phoenix, "Joker"

Melhor Atriz Secundária

Laura Dern, "Marriage Story"

Melhor Ator Secundário

Brad Pitt, "Era Uma Vez em Hollywood"

Melhor Argumento - Cinema

"Era Uma Vez em Hollywood"

Melhor Canção Original - Cinema

'I’m Gonna Love Me Again', "Rocketman"

Melhor Banda-Sonora Original - Cinema

Hildur Guðnadóttir, "Joker"

Melhor Filme Estrangeiro

"Parasite"

Melhor Série - Drama

"Succession"

Melhor Ator em Televisão - Drama

Brian Cox, "Succession"

Melhor Atriz em Televisão - Drama

Olivia Colman, "The Crown"

Melhor Ator Secundário - Televisão

Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

Melhor Atriz Secundária - Televisão

Patricia Arquette, "The Act"

Melhor Atriz - Minissérie

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Melhor Ator - Minissérie

Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Melhor Minissérie

"Chernobyl"

Melhor Musical ou Comédia - Televisão

"Fleabag"

Melhor Atriz em Televisão - Musical ou Comédia

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Melhor Ator em Televisão - Musical ou Comédia

Rami Youssef, "Ramy"



Melhor Filme - Animação

"Mr. Link"