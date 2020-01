Elton John venceu este domingo o seu primeiro Globo de Ouro de sempre, para Melhor Canção Original.

O tema premiado, '(I’m Gonna) Love Me Again', faz parte da banda-sonora de "Rocketman", biopic sobre a vida e obra do músico britânico, que viu ainda distinguido o ator Taron Egerton na categoria de Melhor Ator - Musical ou Comédia, pela sua interpretação de Elton John. Egerton, de resto, tem uma participação vocal na canção agora galardoada.

A canção, composta especialmente para o filme, é esta:

Para além de ter sido o primeiro Globo de Ouro ganho por Elton John, foi também o primeiro prémio conquistado em parecia com o seu colaborador de longa data, Bernie Taupin.

"Nunca ganhámos um Grammy [juntos]. Estou muito feliz, muito obrigado", disse o músico, ao receber o prémio. Para Taupin, este tema "não é apenas uma canção que escrevemos para um filme; é uma canção que escrevemos para um filme sobre a nossa relação".