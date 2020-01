B Fachada é o convidado do tema 'Trabalho de Preto Anthem', uma nova música do luso-angolano Nástio Mosquito.

A canção serve de amostra da exposiçã que Nástio Mosquito inaugurou no HANGAR, no bairro da Graça, em Lisboa.



O evento tem como título “No One Gives A Mosquito’s Ass About Trabalho De Preto” e estará aberto ao público até 15 de fevereiro, de quarta-feira a sábado, entre as 15h e as 19h.

Pode ver aqui a colaboração de B Fachada e Nástio Mosquito. O vídeo é da autoria de Wulf Vision.

Segundo o Público, o título da exposição, “No One Gives A Mosquito’s Ass About Trabalho De Preto”, aborda as conotações negativas da expressão “trabalho de preto”, apresentando-o também como possível fator de unificador. O desafio, disse Nástio Mosquito ao jornal, passa por “falar com todos os pretos loiros, pretos morenos, pretos acromáticos, pretos das redes sociais, pretos com suposta representatividade ou pretos que todos os dias acordam com a vontade interior de serem resoluções de problemas”.