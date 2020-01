A Kerrang!, revista dedicada ao mundo do metal, elaborou a sua lista dos melhores álbuns do ano transacto.

Da lista fazem parte nomes como os Torche, Babymetal, Refused e Chelsea Wolfe, bem como nomes como Alcest, Korn e Rammstein.

O primeiro e segundo lugares couberam a duas bandas que passaram por Portugal em 2019: Slipknot e Tool, respetivamente. O terceiro lugar é dos Bring Me the Horizon, que atuarão no VOA - Heavy Rock Festival a 3 de julho.

Veja aqui a lista dos 20 melhores para a Kerrang!:

20. Titus Andronicus – An Obelisk

19. Waterparks – Fandom

18. Frank Iero And The Future Violents – Barriers

17. Alcest – Spiritual Instinct

16. Amyl And The Sniffers – Amyl And The Sniffers

15. Frank Carter & The Rattlesnakes – End Of Suffering

14. Korn – The Nothing

13. Jimmy Eat World – Surviving

12. Swmrs – Berkeley's On Fire

11. The Menzingers – Hello Exile

10. Employed To Serve – Eternal Forward Motion

9. Fidlar – Almost Free

8. Rammstein – Untitled

7. Venom Prison – Samsara

6. Fever 333 – Strength In Numb333rs

5. Knocked Loose – A Different Shade Of Blue

4. Baroness – Gold & Grey

3. Bring Me The Horizon – Amo

2. Tool – Fear Inoculum

1. Slipknot – We Are Not Your Kind