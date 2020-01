Rod Stewart foi acusado de agressão após ter, alegadamente, esmurrado um segurança durante uma festa de ano novo na Flórida.

Apesar de não terem sido detidos, tanto o músico como o seu filho mais velho, Sean, serão presentes a tribunal no dia 5 de fevereiro para responder a estas acusações.

Segundo um relatório policial obtido pela revista People, Rod Stewart e seus acompanhantes tentaram com que os seus filhos entrassem numa área destinada a crianças, do hotel The Breakers, em Palm Beach, mas foram impedidos pelo segurança.

O músico terá, então, começado a gritar com o segurança, recusando-se a sair da zona. Testemunhas presentes no local afirmaram que Sean Stewart empurrou o segurança, enquanto Rod Stewart lhe deu um soco nas costelas.

Após o incidente, a polícia diz que o músico pediu desculpas ao segurança, mas este decidiu levá-lo a tribunal. O autor de 'Do Ya Think I'm Sexy?' ainda não comentou publicamente o caso, mas Sean afirmou ao website TMZ acreditar que tanto ele como o seu pai serão ilibados.