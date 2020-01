Os membros sobreviventes dos Nirvana reuniram-se este sábado para uma atuação especial no Hollywood Palladium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O concerto fez parte da 13ª gala Heaven, evento organizado pela Art of Elysium, organização não-governamental que fornece programas de artes comunitárias e serviços para artistas.

A Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear juntaram-se nomes como St. Vincent, que interpretou 'Lithium', e Beck, que se juntou à banda para cantar 'In Bloom', 'Been a Son' e a versão do grupo para 'The Man Who Sold the World', de David Bowie.

Apesar das aparições estelares, o lugar de Kurt Cobain, falecido em 1994, seria preenchido por mais uma vocalista. O momento mais memorável da noite surgiria com a entrada em palco de Violet, filha de Dave Grohl. A jovem de apenas 13 anos surpreendeu com a sua interpretação de 'Heart-Shaped Box'. Pode ver aqui os vídeos: