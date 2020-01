Meat Loaf deu uma entrevista ao Daily Mail, na qual revela não acreditar nas alterações climáticas e onde deixou duras críticas a Greta Thunberg.

"Tenho pena dela", afirmou. "Fizeram-lhe uma lavagem cerebral para que acreditasse que as alterações climáticas existem quando isso não é verdade. Ela não fez nada de mal, mas levaram-na a acreditar que o que diz é verdade".

As declarações do músico surgiram pouco após ter dito, na mesma entrevista, que se considerada "um Deus do sexo".

"Hoje em dia, os homens já não abrem as portas [às mulheres]", disse. "Não fazem nada de jeito. Só querem ter sexo. Eu nunca fiz isso, não é algo em que pense ou em que tenha pensado. E é por isso que já tive encontros com mulheres belíssimas".