Patti Smith partilhou um poema para a ativista Greta Thunberg, que cumpriu esta semana o seu 17º aniversário.

A "madrinha do punk", que a 30 de dezembro festejou o seu 73º aniversário, partilhou uma fotografia da jovem defensora do ambiente no Instagram, deixando-lhe alguns versos como presente.

"Ela não pede louvores ou presentes, só para que não sejamos neutros", pode ler-se. "A Terra conhece os seus semelhantes, como todas as entidades, como os animais e a primavera".

This is

Greta Thunberg, turning

seventeen today, asking

for no accolade, no gifts,

save we not be neutral.

The Earth knows its kind,

just as all deities, just as

animals and the healing

spring. Happy birthday

to Greta, who stood today,

as every Friday, refusing

to be neutral.