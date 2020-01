Os Faith No More irão andar em digressão em 2020 (passarão pelo festival NOS Alive a 10 de julho), mas um álbum novo não está para já nos planos da banda.

Em declarações à revista Kerrang!, o teclista Roddy Bottum afirmou que o grupo se encontra num período em que "olhar para aquilo que fizemos é algo de profundo".

"Sinto-me muito orgulhoso daquilo que fizemos, de uma forma que não me sentia antes", continuou.

"Acho que, há uns anos, sentíamo-nos um bocado sujos, como se nos estivéssemos a aproveitar do mundo por tocar coisas antigas, mas agora a sensação é diferente".

"O legado fala por si. É refrescante e provocador lançarmo-nos outra vez no mundo.Uma espécie de excentricidade".

"Todos nós nos encontrávamos num ponto em que sentíamos que o que fizemos há cinco anos, com a reunião, com o disco e com a digressão em torno desse disco ["Sol Invictus", de 2015], tinha sido algo incompleto", acrescentou.

"Houve lugares onde não fomos, coisas que não fizemos, maneiras de tocar que gostaríamos de ter cumprido. Existia a opção de o voltar a fazer, mas demorámos um pouco a planear a forma como o queríamos fazer e a forma como seguir com isto avante".